Facebook pakt wraakporno aan (maar speurt er niet actief naar)

5/04/17 - 19u08 Bron: Belga

Facebook neemt binnenkort maatregelen om te voorkomen dat ongewenste naaktfoto's zonder toestemming verspreid worden via de sociaalnetwerksite of via dochterplatformen Instagram en Messenger. Het Amerikaanse bedrijf zet daarvoor technologie met fotoherkenning in, die de zogenaamde "wraakporno" meteen detecteert en verwijdert.