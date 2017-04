Nieuwe albums Universal-artiesten pas na 2 weken gratis te beluisteren op Spotify

Door: redactie

4/04/17 - 21u26 Bron: Belga

© reuters.

De Zweedse muziekstreamer Spotify heeft voor het eerst een regeling gesloten met een groot platenlabel over een beperkt aanbod voor niet-betalende klanten. Nieuwe albums die uitgegeven worden bij Universal zullen in de toekomst pas twee weken na de release te beluisteren zijn door alle Spotify-gebruikers.

Dit betekent concreet dat mensen die Spotify betalend gebruiken al vanaf de release een nieuw album kunnen beluisteren. Niet-betalende klanten zullen dan moeten kiezen: ook een premium-account openen of twee weken wachten.



Universal is een van de grootste platenlabels ter wereld en heeft onder andere U2, de Rolling Stones en Taylor Swift onder contract. Maar ook Belgische artiesten zoals Tourist LeMC, Goose en Roméo Elvis hebben een platencontract bij de Amerikaanse muziekgigant.



Het klantenbestand van Spotify groeide de voorbije jaren als kool maar heeft nog altijd geen winstgevend model gevonden dat het voortbestaan op lange termijn kan garanderen. Probleem is dat de rechten die het bedrijf moet uitbetalen aan onder meer de muziekuitgevers, vreten aan de omzet. Nochtans klagen heel wat artiesten dat ze te weinig krijgen van Spotify.



Spotify koos er tot nu toe steeds voor om het betalende aanbod te combineren met een gratis aanbod met reclameboodschappen. Het gratis aanbod levert minder op, maar lokt wel nieuwe klanten.