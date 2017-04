Politie Chicago pakt tweede verdachte op wegens live verkrachting op Facebook

Bewerkt door: Redactie

4/04/17 - 03u45 Bron: ANP

De politie in Chicago heeft een tweede verdachte opgepakt voor mogelijke betrokkenheid bij een verkrachting die rechtstreeks werd getoond via Facebook live. Het gaat om een vijftienjarige jongen, die zichzelf op het bureau heeft gemeld.

De verdachte werd vergezeld door zijn moeder toen hij zich meldde. Eerder arresteerde de politie al een veertienjarige jongen. Beiden worden onder meer verdacht van seksueel misbruik en het maken en verspreiden van kinderporno. De politie is nog op zoek naar andere verdachten.



Commotie

Over de zaak ontstond grote commotie. Tientallen mensen keken vorige maand via internet naar de verkrachting van een vijftienjarig meisje door meerdere mannen. Niemand belde de politie.