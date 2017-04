Tiener (14) gearresteerd na aanranding op Facebook Live

Door: redactie

Een veertienjarige jongen is in Chicago gearresteerd in verband met de aanranding van een 15-jarig meisje die op Facebook Live werd gestreamd.

De jongen zal aanranding en het produceren en verspreiden van kinderporno ten laste worden gelegd. Wegens zijn jonge leeftijd wordt zijn naam niet prijsgegeven.



Geen enkele melding

Het meisje werd vorige maand door naar verluidt vijf of zes jongens aangerand. Een veertigtal mensen verklaarde de stream (gedeeltelijk) te hebben bekeken maar niemand meldde het incident bij de politie.



Een tiener alarmeerde een familielid van het meisje, Reginald King. Die verklaart: "Het waren volwassenen die dit zagen, maar geen enkele vond het nodig dit te melden".



Na kerkbezoek

Het meisje werd op 19 maart in de buurt van haar huis afgezet nadat ze met haar ouders naar de kerk was geweest. Daarna verdween ze, op 21 maart werd ze teruggevonden nadat de aanranding was gefilmd. Het gezin dook onder na dreigementen en plagerijen. De politie verwacht dat ze nog arrestaties in deze zaak zal verrichten.



Een woordvoerder voor Facebook reageerde: "Misdrijven zoals deze zijn verwerpelijk en dergelijke inhoud laten we niet toe. We zorgen onze verantwoordelijkheid inzake veiligheid op Facebook heel ernstig en we zullen video's verwijderen die seksuele aanrandingen tonen en gedeeld worden om geweld te glorifiëren".



In januari arresteerde de politie in Chicago vier mensen na een ander incident waarbij een gewelddaad live werd gestreamd, ook op Facebook Live.