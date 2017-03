Ouders opgelet: honderden kindervideo's op YouTube bevatten verontrustende beelden

DBA

27/03/17 - 17u36 Bron: BBC

Peppa Pig. Op YouTube zijn niet alle beelden van het varkentje even onschuldig. © rv.

Honderden video's op YouTube zien eruit als populaire cartoons maar bevatten in werkelijkheid verontrustende en ongepaste beelden die niet geschikt zijn voor kinderen. Dat schrijft BBC.

Dat dit verre van een alleenstaand geval is, bleek toen BBC op onderzoek uit ging. Ze stootte op honderden gelijkaardige YouTubevideo's van kindercartoons met ongepaste thema's. Behalve om Peppa Pig gaat het om video's met personages uit de Disneyfilm 'Frozen', 'Minions', 'Doc McStuffins' en vele anderen.



Sommige van de video's zijn parodieën of zijn zo over-the-top dat ze duidelijk bedoeld zijn voor een volwassen publiek. In andere gevallen gaat het om illegale kopieën van authentieke cartoons, vervelend voor advocaten gespecialiseerd in auteursrecht, maar niet meteen schadelijk voor kinderen.



Vele video's, zoals degene die Laura June's dochter te zien kreeg, bevatten echter verontrustende inhoud én kunnen doorgaan voor de échte cartoons. Die video's worden vaak miljoenen keren bekeken. 'Toys and Funny Kids Surprise Eggs' is zelfs een van de 100 meest bekeken YouTube-accounts ter wereld.



Hoe kan je je als ouder nu wapenen tegen dergelijke video's? De YouTube Kids-app is al een goeie filter voor verontrustende video's. Daarnaast kan je nog de zogenoemde 'beperkte modus' op YouTube aanduiden. Die vind je onderaan YouTube-pagina's.