"Internet zit vol viezeriken": jongeren nemen heft in eigen handen

Paolo Laconi

25/03/17 - 08u09 Bron: AD.nl

© YouTube / Betrapt.

video Vijf jongens uit het Nederlandse Apeldoorn ontmaskeren pedoseksuelen en filmen de confrontatie. De video's posten ze op YouTube en worden door duizenden mensen bekeken. "We willen ze laten schrikken zodat ze hulp gaan zoeken", klinkt het.

De 15-jarige Pim uit Apeldoorn legt via een chatroom op internet contact met een man van een jaar of 45. In het chatgesprek zegt de man, ene Pieter, graag seks te willen met de jongen. Ze spreken af op een adres in Apeldoorn, zogenaamd de woning van de 15-jarige. Pieter geeft aan dat hij condooms, glijmiddel en een dildo meeneemt. Op verzoek van Pim koopt hij ook een pakje Marlboro. Net als de man bij de woning wil aanbellen, stopt er een auto. Vijf jongens stappen uit, filmen Pieter en confronteren hem met zijn seksafspraak. "Ik had al zo'n vermoeden dat dit zou gebeuren...", hakkelt de man, volkomen overvallen. Op verzoek van Mike (24), die de vragen stelt, toont de man het pakje Marlboro en haalt hij een groene dildo uit zijn binnenzak. "Een seksafspraak met een 15-jarig kind kan écht niet", zegt Mike. "Ja, ik weet het", antwoordt Pieter schuldbewust. "Ik heb er heel veel spijt van. Ik had dit niet moeten doen." Na een paar minuten laten de jongens hem gaan. Hij druipt af met het schaamrood op de kaken.

Hulp zoeken

Het filmpje zetten Mike en zijn vrienden op hun eigen YouTube-kanaal 'Betrapt'. Vier van dit soort video's staan er inmiddels op. En ze worden door duizenden mensen bekeken. "Het internet zit vol met vieze oude mannen", zegt Mike. "Dat is echt een probleem. We willen die kindermisbruikers ontmaskeren en ze zo laten schrikken dat ze zichzelf aangeven en hulp gaan zoeken. Dat zullen ze uit zichzelf nooit doen, daarvoor hebben ze een zetje nodig. Wij helpen ze dus eigenlijk."



Het Openbaar Ministerie in Oost-Nederland geeft aan deze vorm van burgeropsporing niet toe te juichen. "Opsporing is een taak van de politie", zegt woordvoerder Barbara van Heerde. "Het is niet de bedoeling dat burgers dat zelf gaan doen. Het is voor iedereen veiliger als de politie het doet, die is hierin gespecialiseerd."



Het OM gaat de video's bestuderen. Van Heerde: "We kunnen op dit moment niet zeggen of het wel of niet mag wat die jongens doen. Dat hangt heel erg af van de omstandigheden. We gaan de video's onderzoeken en bekijken of er sprake is van strafbare feiten."