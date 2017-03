Jongeren overnachten stiekem in Brussels natuurhistorisch museum en filmen alles

Koen Van De Sype/Birger Vandael

Vlogger Achterklap laat weer van zich horen. Samen met kameraad Unagize uit Mechelen liet Ergin Arslanbas uit Heusden-Zolder zich deze keer stiekem insluiten in het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in Brussel en de twee brachten er samen de nacht door tussen de skeletten van dinosaurussen en ander dieren.

Vlogger Ergin Arslanbas. © YouTube. Vervolgens gaan ze binnen en zoeken ze de ideale plek om zich te verschansen. Het wordt een toilet voor mensen met een beperking. Na anderhalf uur komen ze tevoorschijn en gaan ze op ontdekking door het gebouw. Ze besluiten hun tent op te zetten in een zaal vol skeletten van dino's. Bewaking komen ze nergens tegen. Na hun nachtelijke avontuur, besluiten ze ook nog wat te slapen.



Op het einde van het filmpje spring het licht aan in het museum, waarop de nachtbrakers het op een lopen zetten. "Waarschijnlijk wisten ze dat wij er waren. Vermoedelijk zijn ze erg verdraagzaam geweest en lieten ze het zo. Nochtans kan je hiervoor een celstraf van 5 jaar en een boete van 5.000 euro krijgen. We hebben echter nog niets gehoord van hen of van de politie."