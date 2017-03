Vrouw (60) krijgt tien maanden cel voor racistische haatcampagne op Facebook

SPS

14/03/17 - 19u28 Bron: Belga

© afp.

De correctionele rechtbank van Leuven heeft een 60-jarige vrouw uit Tienen veroordeeld tot tien maanden cel voor een racistische haatcampagne op Facebook. Meer dan dertien maanden lang riep ze ondubbelzinnig op tot geweld tegen de allochtone bevolking, ondanks aanmaningen van de politie om daarmee te stoppen.

Marina J. werd vervolgd voor "het aanzetten tot discriminatie, rassenscheiding, haat en geweld tegen de allochtone bevolking". De vrouw postte via haar account op Facebook choquerende berichten, commentaren en foto's met een duidelijk racistisch gedachtegoed. Die verspreidde ze om reacties uit te lokken bij een gelijkgezind publiek.



Zelfs voor sociale media was het taalgebruik ongezien gemeen. Ze uitte dreigementen met een kogel door het hoofd, afslachting, het gooien van bommen, burgeroorlog, verbranding en vergiftiging. Marina J. begon met haar campagne in januari 2015. Pas in februari 2016 kwam er een einde aan na een ingreep door de politie. Die had haar op 30 maart 2015 al gewaarschuwd om te stoppen met de praktijken, maar de vrouw wilde van geen ophouden weten.



Tijdens een eerste verhoor gaf ze toe dat sommige posts op Facebook pikant waren, maar dat ze het alleen deed "om de discussie levend te houden". De vrouw stelde dat ze een toneelstuk wilde schrijven over de artikels op haar Facebookpagina en de problematiek van het moslimextremisme.