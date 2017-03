FBI meent dat insider achter onthullingen rond spionage door CIA via smartphones, computers en tv's zit

Bewerkt door: LB

9/03/17 - 16u02 Bron: Belga

© thinkstock.

internetprivacy De Amerikaanse federale politie FBI denkt dat een insider de bron was achter het ongeziene lek van documenten over hackings-instrumenten van de inlichtingendienst CIA. De FBI zal iedereen ondervragen die toegang had tot de informatie, schrijft de krant The New York Times. Volgens bronnen bij de onderzoekers kan het gaan om minstens enkele honderden tot mogelijk zelfs meer dan duizend mensen.