Hoe de twee Snapchat-stichters een derde stichter deden verdwijnen

Reggie Brown, Bobby Murphy en Evan Spiegel vieren het begin van Snapchat met een 'spooktaart'. © Snapchat.

Het gaat Evan Spiegel en Bobby Murphy voor de wind: de twee Snapchat-oprichters trokken deze week naar de beurs en haalden meteen miljarden op. Maar nog niet zolang geleden had Snapchat nog een derde grote man, Reggie Brown. Spiegel en Murphy zorgden er echter voor dat die heel snel uit de picture verdween, al even snel als een snap.

De weg naar de top is eenzaam en hard, Mark Zuckerberg kan ervan meespreken. Hij duwde zijn goede vriend Eduardo Saverin, met wie hij Facebook oprichtte, op meedogenloze wijze uit het bedrijf. En Snapchat kent een gelijkaardig verhaal. Reggie Brown, een klasgenoot van Spiegel en Murphy, kwam op het idee van een verdwijnende berichtenapp, maar werd nadien uit het bedrijf geduwd.

Reggie Brown zat samen met Spiegel en Murphy op de gerenommeerde Stanford-universiteit in Californië. Hij kwam op het lumineuze idee om een berichtenapp te ontwikkelen waarvan de berichten na korte tijd zouden verdwijnen. "A million-dollar idea", noemde Spiegel het. Wist hij veel dat het eigenlijk een 'billion-dollar idea' was.

Toen Snapchat grote proporties begon aan te nemen, besloten Spiegel en Murphy zich te ontdoen van Brown. Ze sloten hem uit het bedrijf zonder hem een deel van de koek te geven. Uiteraard liet Brown het daar niet bij en hij sleepte zijn voormalige vrienden voor de rechter. Brown eiste liefst 500 miljoen dollar voor zijn aandeel in het bedrijf. Uiteindelijk kwamen de partijen tot een schikking en Spiegel en Brown betaalden 157,5 miljoen dollar aan Brown.

"Spiegel was niet eens aanwezig"

Een anonieme bron vertelde in 2012 aan TechCrunch dat Evan Spiegel niet eens bij het gesprek aanwezig was toen het idee ontkiemde. "Brown kwam op het idee en stelde het aan zijn vrienden voor. Spiegel noemde het een 'million-dollar idea'", aldus de bron.



Brown werkte nog zijn studies af en verhuisde terug naar zijn geboortedorp in South Carolina. Donderdag trokken zijn voormalige vrienden met Snapchat naar de beurs. Het bedrijf heeft een marktwaarde van 27,8 miljard dollar.