Voortaan ook tv-zenders op YouTube (in VS)

28/02/17

YouTube lanceert in de komende maanden een eigen tv-dienst, die voorlopig alleen in de Verenigde Staten beschikbaar is. Klanten betalen 35 dollar (33 euro) per maand voor YouTube TV en ontvangen dan zenders als ABC, CBS, Fox, NBC, ESPN, E!, National Geographic en Disney Channel. Ook het eigen kanaal YouTube Red is te volgen.