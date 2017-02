De Croo bezoekt Belgische ondernemingen op Mobile World Congress in Barcelona

Door: redactie

28/02/17 - 01u56 Bron: Belga

Alexander De Croo tijdens zijn bezoek aan het MWC Mobile World Congress in Barcelona. © belga.

Minister van Digitale Agenda Alexander De Croo (Open Vld) heeft tijdens zijn bezoek aan het Mobile World Congress (MWC) in Barcelona ook halt gehouden bij verschillende Belgische start-ups en ondernemingen. Tientallen digitale bedrijven uit ons land zijn namelijk voor het MWC naar de Catalaanse hoofdstad afgezakt.

De drie verschillende gewesten van België hebben via hun agentschappen (onder meer invest-export.brussels, Flanders Investment & Trade en Digital Wallonia) samengewerkt om een Belgisch paviljoen op poten te kunnen zetten in de congreshal. Die inspanning heeft er toe bijgedragen dat 38 Belgische ondernemingen in Barcelona hun producten of hun digitale diensten kunnen voorstellen.



De Croo sprak in Barcelona onder meer met de bedenkers van Formyfit, een applicatie die lopers en hun trainers op een individuele manier begeleidt. Dat gebeurt onder meer via een test, die zwakke punten aan het licht brengt en daarna ondersteuning biedt om vooropgestelde objectieven te kunnen halen.



Speurtocht

Daarnaast bezocht de minister ook Gemotions, dat in verschillende Belgische en Europese steden speurtochten organiseert via de smartphone. Er wordt een parcours opgesteld en de deelnemers, die zich in verschillende teams kunnen opdelen, krijgen raadsels doorgestuurd die hen vooruit moeten helpen in het spel. De app blijkt onder meer erg populair voor teambuildingactiviteiten van grote ondernemingen.



De Belgische deelnemers krijgen op het MWC de mogelijkheid om hun product voor te stellen aan ongeveer 100.000 bezoekers.