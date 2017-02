Vlaamse jongeren douchen steeds vaker met zwembroek aan uit angst voor foute foto op sociale media

SABINE VERMEIREN

De angst voor een foute foto op sociale media bepaalt steeds meer het gedrag van Vlaamse jongeren, tot in de kleedkamer van de sportclub toe. Match gespeeld? Dan volgt tegenwoordig een douche mét onder­broek. Louter preutsheid? Beslist niet. Het is de schrik voor dat ene beeld dat álles kan veranderen.

De zelfmoord in Nederland legt het bloot in z'n allerpijnlijkste vorm: één naaktfoto volstaat om iemands leven te verwoesten. Voor organisaties die sensibili­seren, ook bij ons, is dat een ­mokerslag. Jongeren eindeloos verwittigen voor de gevaren van het internet, het voelt wat aan als roepen in de woestijn. Maar dat is niet zo. De boodschap blijft wél hangen.



Getuige daarvan: onze sportclubs, waar douchen in ­onder- of zwembroek steeds ­vaker de norm is ­geworden. ­Antropologe Chris Paulis van de universiteit van Luik onderzocht het fenomeen van de kleed­kamers en stelt vast dat het wel degelijk de vrees voor foto's is die jongeren ervan weerhoudt om nog volledig bloot te gaan.



Wel of niet naakt?

Een rondvraag bij 35 willekeurige voetbalclubs bevestigt dat het een thema is dat clubbesturen, délégués en trainers erg bezighoudt. De kwestie stelt zich vooral vanaf de U12: steeds vaker geven jongeren dan aan dat ze niet naakt willen douchen. Vanaf de leeftijd van ongeveer 17 jaar betert dat weer en gaan de spelers opnieuw full monty onder de douche. Kwestie van preutsheid en puberen én dus ook van de smartphone.



Sommige clubs nemen daar al maatregelen ­tegen. Bijvoorbeeld bij BOKA ­United in Dilbeek, bij Olympia Wijgmaal, bij KFC Diest en bij SC Aarschot mogen spelers geen smartphones mee in de kleed­kamer nemen. «We steken die in een aparte zak en bewaren ze in een afgesloten ruimte», klinkt het bij BOKA United.



