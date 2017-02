Nieuw Instagramrecord: Selena Gomez heeft 110 miljoen volgers

Door: redactie

17/02/17 - 07u47 Bron: ANP

Selena Gomez heeft 110 miljoen volgers op Instagram. De Kill Em With Kindness-zangeres vestigt hiermee een nieuw record en bedankte haar volgers.

"Ik beloof dat ik jullie zal blijven koesteren en de waarheid zal spreken maar belangrijker, ieder van jullie heeft mijn leven veranderd. Ik ben jullie zeer dankbaar", schreef Gomez. De 24-jarige zangeres is met haar 110 miljoen volgers de meest gevolgde persoon op Instagram, berekende Forbes.



Gomez wist de mijlpaal te bereiken een dag nadat haar nieuwe single It Ain't Me uitkwam, die ze samen met de Noorse DJ Kygo maakte.



Op de tweede plaats van de ranglijst staat zangeres Taylor Swift, die 94,1 miljoen volgers heeft. En met 90,5 miljoen volgers is zangeres Ariana Grande derde.