Facebook: "Onze zoekfunctie is gemaakt met ieders privacy in het achterhoofd"

15/02/17 - 00u29

"Zoals de meeste online diensten biedt Facebook een zoekfunctie aan, maar die is gemaakt met ieders privacy in het achterhoofd." Dat stelt Facebook-Benelux in een reactie op de berichten over de tool Facebookscanner.com van "ethisch hacker" Inti De Ceukelaire.

Eerder waren vragen gerezen over mogelijke inbreuken op de privacywetgeving, nadat De Ceukelaire met zijn tool op de proppen was gekomen. Daaruit zou blijken dat de socialenetwerksite los omspringt met privégegevens van gebruikers. De berichtgeving over de scanner heeft als gevolg dat staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer (Open Vld) een nieuw onderzoek van de Privacycommissie naar Facebook vraagt.



Content

"De genoemde website verwijst alleen door naar Facebooks bestaande pagina met zoekresultaten", reageert Facebook-Benelux in een kort statement. "Zoals met elke zoektocht op Facebook kan je alleen content (bijvoorbeeld foto's of berichten) zien waarvan mensen hebben gekozen om dit met jou te delen."



Publiek

"We bieden een aantal tools aan die mensen zelf de controle geven over wat ze met wie delen, zoals de mogelijkheid om een publiek te selecteren voor elke post en een tool die zichtbaarheid van eerdere berichten beperkt tot alleen je vrienden", besluit Facebook-Benelux. "Daarnaast bieden we actief informatie aan zoals via de 'Privacy Check Up' en de campagne 'Denk na voordat je deelt'."