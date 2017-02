"Hang u op, vuile homo!": Gilles Van Bouwel over haatberichten op Facebook

Door: redactie

5/02/17 - 12u54 Bron: vtmnieuws.be

© RV.

video Met je kop op tv komen heeft voordelen, maar toch ook heel wat nadelen. Dat hebben zowel VTM-chef Sofie Dumont als Gilles Van Bouwel, bekend van De Mol en De Slimste Mens Ter Wereld, al ondervonden. Dat zeiden ze in het radioprogramma Alloo Op Zondag op JOE.

Luk Alloo vroeg hen in zijn radioprogramma op Joe FM hoe ze met negatieve commentaar omgaan. "Onlangs stuurde iemand mij op Facebook een privébericht: 'Ene die denkt dat hij alles is, hang u op vuile homo.' Op zo'n moment denk je wel even 'what the fuck?'", bekende Gilles Van Bouwel. "Maar zoiets kan je wel relativeren en ik probeer het me niet aan te trekken. Als het echt persoonlijk wordt en ze zeggen: 'oh nee, weer een programma met Gilles Van Bouwel', dan raakt me dat wel" gaf Gilles toe.



Tv-kok Sofie Dumont laat zoiets niet meer aan haar hart komen. Ze heeft geleerd met kritiek om te gaan: "Mij hebben ze ooit geleerd dat ze je ofwel graag hebben ofwel totaal niet, en die grijze zone tussenin is niet goed."