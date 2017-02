Nederlandse en Noorse overheid doelwit van Russische hackers

Door: redactie

De twee Russische groepen die achter de hack bij de Democratische Partij in de Verenigde Staten zaten, hebben ook geprobeerd bij Nederlandse ministeries binnen te dringen. Voor zover bekend is het ze daarbij niet gelukt om gevoelige informatie te bemachtigen, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant en uit gesprekken met verschillende experts, schrijft die krant vandaag. Volgens de media zouden ook de Noorse inlichtingendiensten bewijzen hebben van Russische pogingen tot hacking.

De hackpogingen in Nederland zijn in het afgelopen half jaar gedaan en kunnen worden toegeschreven aan de twee groepen ATP128 en ATP129, die in de Verenigde Staten bekendstaan als Cozy Bear en Fancy. De groepen proberen de inloggegevens van overheidspersoneel te achterhalen door gericht phishingmails te sturen en valse websites op te zetten waarop mensen kunnen inloggen.



Volgens de Britse krant The Guardian beschuldigen ook de Noorse inlichtingendiensten de groep ATP29 ervan een cyberaanval hebben uitgevoerd op het ministerie van Buitenlandse Zaken, het leger en andere instellingen. "Negen verschillende e-mailaccounts waren het doelwit van zogenoemde 'spear phising'", waarbij ze e-mails kregen die bedoeld waren om vertrouwelijke informatie in handen te krijgen, aldus Arne Christian Haugstoyl van de inlichtingendiensten aan televisiezender TV2. Volgens hem is het moeilijk om het doel van de operatie te achterhalen, maar hij beschreef ATP129 wel als een "groep met banden met de Russische overheid". Noorwegen werd door een van zijn bondgenoten op de hoogte gesteld van de hacking.



In de krant De Morgen zegt minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) dat de Belgische overheid aandachtig is voor probleem, maar gaat hij niet verder in op de zaak. Hij verwijst wel naar het Centrum voor Cybersecurity dat waakt over dreigingen van hackers en ingrijpt als Belgische instanties worden aangevallen.