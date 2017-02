Snap gaat naar de beurs

Door: redactie

3/02/17 - 02u30 Bron: Belga

De beursgang van Snap Inc., het moederbedrijf achter de socialemedia-app Snapchat, gaat door. De onderneming heeft gisteren documenten ingediend voor een notering aan de New York Stock Exchange.

In het document dat gisteren gepuliceerd werd op de website van de Amerikaanse beurswaakhond SEC staat dat Snap met de beursgang 3 miljard dollar wil ophalen. In totaal zou door de marktintroductie aan Snap een prijskaartje van 20 miljard tot 25 miljard dollar komen te hangen. Het beurssymbool wordt 'SNAP'.



Verlies

Gisteren opende Snap ook de boeken over het afgelopen jaar. Het rapporteerde een verlies van bijna 515 miljoen dollar, tegen een negatief resultaat van 373 miljoen dollar een jaar eerder. De opbrengsten groeiden wel fors, van bijna 59 miljoen dollar naar ruim 404 miljoen dollar.



Nasdaq

Net als Twitter en Alibaba verkiest Snap de beurs van New York boven technologiebeurs Nasdaq. Die laatste werd lang beschouwd als een evidente keuze voor technologiebedrijven, maar zag zijn reputatie de laatste jaren aangetast door een aantal technische problemen.



Tieners

Het bedrijf is vooral gekend voor Snapchat, waarmee gebruikers elkaar fotoberichtjes kunnen sturen die na enkele seconden weer verdwijnen. De dienst is vooral populair bij tieners en wordt dagelijks door 168 miljoen mensen gebruikt.



Vorig jaar besloot het bedrijf zich om te dopen tot 'Snap', om duidelijk te maken dat het meer te bieden heeft dan Snapchat alleen.