Politici krijgen tips om zich te wapenen tegen cyberaanvallen

1/02/17 - 17u40 Bron: Belga

Het Centrum voor Cybersecurity (CCB) zal aanbevelingen overmaken aan politici zodat ze zich beter kunnen wapenen tegen cyberaanvallen. Dat heeft premier Charles Michel vandaag gezegd in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. Er zijn nog geen aanwijzingen dat politici of partijen in ons land het doelwit zijn van cyberaanvallen, maar de premier vindt preventie hierrond belangrijk.

Bij de voorbije Amerikaanse presidentsverkiezingen zou de Democratische partij het slachtoffer geweest zijn van Russische hackers. In de Kamer wou Brecht Vermeulen (N-VA) vandaag weten of er bij ons al meldingen zijn van politici die gehackt zijn geweest.



"Het CCB beschikt over geen enkele indicatie of info over eventuele cyberaanvallen die in het bijzonder gericht zouden zijn tegen computers van politici of de IT-netwerken van de politieke partijen in België", zei de premier.



De eerste minister wil politici wel bewust maken rond de gevaren van cyberaanvallen en de mogelijkheden om zich hiertegen te wapenen. Afgelopen vrijdag had hij hierover een gesprek met staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer (Open Vld). Het CCB zal nu een brief met aanbevelingen sturen naar de parlementsvoorzitters.