Facebook heeft gesleuteld aan algoritmes om fake news te bannen

Facebook heeft gesleuteld aan de algoritmes die bepalen welk nieuwsbericht de gebruiker bovenaan zijn nieuwsfeed te zien krijgt. Bedoeling is om "authentieke" verhalen beter te detecteren en hoger te plaatsen, zo schrijft het bedrijf in een blogpost.

De laatste maanden kreeg Facebook kritiek dat er via de site veel vals nieuws verspreid wordt. Met de wijzigingen lijkt Facebook daar iets aan te willen doen. "We hoorden van onze community dat authentieke verhalen de meeste weerklank krijgen - die berichten waarvan de mensen vinden dat ze echt zijn en niet misleidend, sensationeel of spam", zegt het bedrijf.



De sociaalnetwerksite heeft nieuwe "signalen" toegevoegd die zullen bepalen of een bericht authentiek is of niet. Als berichten vaak worden weggeklikt tijdens het lezen, is dat voor Facebook bijvoorbeeld een signaal dat het bericht mogelijk niet authentiek is. Berichten die wel als authentiek ingeschaald worden, zullen hoger in de nieuwsstroom terechtkomen.



Vorige week maakte Facebook al bekend dat het bij het bepalen van een "trending topic" voortaan ook zal kijken naar het aantal uitgevers dat artikels publiceert over eenzelfde onderwerp, om "te helpen verzekeren dat trending topics gaan over echte gebeurtenissen waarover meerdere nieuwsbronnen berichten brengen".