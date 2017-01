Vrouw wordt live op Facebook drie uur lang verkracht door drie mannen

Door: redactie

23/01/17 - 01u15 Bron: Aftonbladet, news.com.au

Illustratiefoto. © thinkstock.

Een 30-jarige vrouw is in het Zweedse stadje Uppsala drie uur lang verkracht door drie gewapende mannen terwijl ze buiten bewustzijn was. De feiten werden live uitgezonden in een besloten Facebookgroep. Een meisje dat de beelden online zag, belde de politie, die zich naar het appartement haastte en de mannen op heterdaad betrapte en arresteerde.