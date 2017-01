Merkel wil Facebook boetes laten betalen wanneer het haatberichten niet snel offline haalt

Door: redactie

22/01/17 - 11u20 Bron: The Independent

Duits bondskanselier Angela Merkel. © reuters.

Sociale media Duits bondskanselier Angela Merkel wil Facebook "een pakket boetes" laten betalen wanneer het niet tijdig - binnen de 24 uur - racistische en kwaadaardige berichten offline haalt.

Sociale media, waaronder Facebook, zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijkse leven. Er gelden andere regels en dus is het in een virtuele wereld een pak makkelijker om alles en iedereen onderuit te halen of, erger nog, haat te spuien - herinner u de talloze posts na de dood van een Belgische twintiger in een nachtclub in Istanboel. Minister Jan Jambon kondigde toen aan de daders streng te zullen aanpakken. Een dienst, sinds vorig jaar actief, speurt Facebook af op zoek naar zulke haatspuiers.



In Duitsland kijkt bondskanselier Angela Merkel verder: ze wijst naar sociale media zelf en zet nu druk op onder meer Facebook om haatboodschappen, oproepen tot gewelddadig extremisme en berichten over pedofilie, binnen de 24 uur te verwijderen. En wil boetes toekennen wanneer dat niet gebeurt. Haar partij maakt plannen voor wetten in die richting.