Ongeval? Aangifte doen kan voortaan via app

19/01/17 - 14u36

Automobilisten die betrokken zijn bij een ongeval moeten voortaan geen aanrijdingsformulier meer bij zich hebben. Assuralia lanceert een nieuwe mobiele applicatie die alle gegevens onmiddellijk naar de verzekeraar stuurt.

Het aanrijdingsformulier vinden én invullen: het is na een ongeval een hele klus. Assuralia, de vereniging van Belgische verzekeraars, komt met een oplossing en lanceerde vandaag 'Crashform', een nieuwe app die de papieren aangifte moet vervangen.



"Een van de grote voordelen van deze applicatie is tijdswinst, zowel voor de verzekerden als voor de verzekeraars", legt Philippe Colle, gedelegeerd bestuurder van Assuralia, uit. "Daarnaast is het ook zo dat het risico op fouten of onvolledige informatie kleiner wordt."



De app, beschikbaar voor elk type smartphone, biedt de verzekerde de mogelijkheid om op voorhand alle persoonlijke gegevens en verzekeringsgegevens in te vullen. Wanneer hij/zij dan een aanrijding heeft, kan er via de groene kaart een QR-code worden gescand die de gegevens automatisch invult op de plaats van het ongeval.



Vervolgens vullen beide partijen de overige informatie aan, zoals de schade aan de voertuigen, de omstandigheden waarin de aanrijding is gebeurd en eventuele foto's. Daarna ondertekenen beide partijen de aangifte op de smartphone of tablet en wordt alles doorgestuurd naar de verzekeraar.



6,35 procent

Eén op de zestien Belgen zal de app dit jaar al kunnen gebruiken, want volgens de jongste cijfers van Assuralia veroorzaken 6,35 procent van de bestuurders van personenwagens binnen het jaar een ongeval. Natuurlijk blijft ook de papieren versie van de ongevalsaangifte geldig.