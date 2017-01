Vlaamse Jamilla trekt naar Facebook-hoofdkwartier: "Zuckerberg, ik wil mijn Facebookpagina terug"

redactie

video Jamilla Baidou (23), bekend als online grappenmaakster en finaliste van 'The Voice van Vlaanderen', trekt naar de Verenigde Staten om haar verwijderde Facebookpagina terug te eisen. Elke dag houdt ze haar fans met een video op de hoogte van haar zoektocht naar Facebook-baas Mark Zuckerberg. "Ik ga ervoor zorgen dat die krullenbol mijn pagina teruggeeft", is ze strijdvaardig.

Jamilla Baidou uit Stabroek bereikte in 2014 de finale van 'The Voice van Vlaanderen', maar ze werd daarna vooral bekend dankzij haar Facebookpagina. Met 157.000 volgers werd ze een van de populairste vloggers van het land, maar een incident zorgde ervoor dat Facebook haar pagina verwijderde. "Aanleiding was een oorlog tussen mij en een andere pagina waarvan ik niet weet wie erachter zit. Ik voelde mij er een beetje door geviseerd. Ik kon het een halfjaar negeren, maar op een bepaalde post heb ik dan toch gereageerd. Daarop bleef discussie volgen, ik rapporteerde hem en hij mij, en uiteindelijk zijn beide pagina's offline gehaald", vertelt Jamilla aan Het Nieuwsblad.

Jamilla was nu al haar volgers en filmpjes kwijt, dus probeerde ze Facebook te contacteren en te vragen of ze haar pagina terugkreeg. Het bleek onmogelijk om bij Facebook België een levend persoon te pakken te krijgen. "Ik werd zot van de automatische antwoorden die ik kreeg."



Het zag ernaar uit dat Jamilla haar oude pagina nooit meer terug zou terugzien, maar toen kwam ze op het lumineuze idee om de enige echte Mark Zuckerberg op te zoeken in Sillicon Valley. Op haar nieuwe Facebookpagina, die intussen alweer meer dan 40.000 volgers heeft vergaard, houdt ze ons elke dag met een video op de hoogte van haar avontuur 'Jamilla zkt. Mark'.



"Ik weet dat de kans vrij klein is dat ik mijn pagina op het hoofdkwartier van Facebook zal terugkrijgen", zegt Jamilla. "Maar ik heb ook al vaker ervaren dat de dingen anders kunnen lopen dan verwacht. Daar doe ik het voor."