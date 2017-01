"Eekhoorn groter gevaar dan hackers"

Door: redactie

17/01/17 - 19u40 Bron: BuzzT

© thinkstock.

Eekhoorns zijn een groter gevaar voor computersystemen en elektriciteitsnetten dan cyberspionnen en hackers. Dat is de conclusie van een Brit die netwerkstoringen over de afgelopen jaren heeft onderzocht.

Onderzoeker Cris Thomas heeft met het project 'CyberSquirrel 1' gezocht naar de oorzaken van netwerkstoringen in 2016.



Op een conferentie van veiligheidsexperts in Washington zei Thomas dat hij dat deed ''om iets af te doen aan de volkomen belachelijke beweringen over cyberoorlogen die worden gelanceerd door hooggeplaatsten in regeringen en in de industrie''.



Thomas ontdekte dat dieren kolossale schade veroorzaken, die zelden serieus wordt genomen. Hij registreerde bijvoorbeeld 1.700 stroomstoringen die werden veroorzaakt door voornamelijk eekhoorns, vogels, ratten en slangen. Die storingen troffen in totaal vijf miljoen gebruikers. Van de dieren bleek de eekhoorn verreweg het gevaarlijkst.