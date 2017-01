Maak kennis met de sexy moeder van 50 die meisjes half haar leeftijd het nakijken geeft

Koen Van De Sype

Ze luistert naar de naam 'Farm Girl Jen' en hoewel ze de kaap van 50 al heeft gerond, moet ze niet onderdoen voor meisjes die haar dochter zouden kunnen zijn. Jennifer King uit het Amerikaanse North Carolina houdt dan ook een strak regime aan van fitness en beweging... op de boerderij.

Haar YouTubekanaal heeft meer dan 150.000 abonnees en miljoenen mensen zagen haar al aan het werk op haar filmpjes: terwijl ze met tractorbanden sleurt, bijlen in het rondzwiert, bomen omzaagt, hooi rondzeult en auto's ontmantelt. En het moet gezegd: haar lichaam is strakker dan strak. Gewichtheffen Nochtans begon ze maar acht jaar geleden stevig te fitnessen. "Ik deed een beetje aan gewichtheffen toen ik eind de twintig was, maar het was pas toen ik de veertig passeerde dat ik het tempo wat opdreef", vertelt ze. "Eerste met conditieoefeningen en sinds vier jaar ook met krachttraining."

In 2012 begon ze samen met haar man filmpjes op een eigen YouTubekanaal te zetten, terwijl ze een heleboel huis-, tuin- en keukenkrachtoefeningen deed. Vaak in bikini. En het legde haar geen windeieren, want ze verdient er intussen een paar honderdduizend euro per jaar mee.



Maar het is niet allemaal pompen, opdrukken en liften wat ze doet. Ze is ook te zien terwijl ze bezig is met enkele andere passies en dat gaat van wagens, geweren en bier tot vissen.



En hoewel ze intussen enige internetbekendheid heeft, blijft de moeder van twee met haar voetjes stevig op de grond. "Oud worden en sterven hoort bij het leven, maar ik wil het zo lang mogelijk op mijn eigen manier doen en met zo veel stijl en waardigheid als mogelijk", klinkt het.



