Jong drietal licht liefst 2.500 klanten op

Door: redactie

17/01/17 - 15u55 Bron: ANP

De politie heeft in Amsterdam drie jongemannen opgepakt die via internet vermoedelijk 2.500 mensen hebben opgelicht. De Amsterdammers van 19, 20 en 25 jaar worden ervan verdacht dat ze via de bij onze noorderburen populaire advertentiewebsite Marktplaats.nl mobiele telefoons hebben verkocht zonder die te leveren.