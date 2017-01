Amazon maakt slipper met Gandhi in India

Door: redactie

16/01/17 - 14u30 Bron: DPA, Bloomberg

© Amazon.

De onlinewinkel Amazon heeft het een en ander uit te leggen in India. Nadat het vorige week al door het stof moest wegens de verkoop van deurmatten met de Indiase vlag op, komt het bedrijf nu onder vuur te liggen voor de verkoop van teenslippers met de afbeelding van nationale held Mahatma Gandhi.

De verkoop van de deurmatten leverde Amazon kritiek op van de Indiase minister van Buitenlandse Zaken. Die dreigde met het inhouden van visa voor toplui van Amazon. De internetreus verontschuldigde zich en haalde de matten van de markt.



Het bedrijf komt een paar dagen later opnieuw onder vuur in India. Onder meer de secretaris voor Economische Zaken moeide zich. "Hou op met het oneerbiedig gebruik van Indiase symbolen en iconen", twitterde Shaktikanta Das. Aanleiding van de boze tweet waren teenslippers met de afbeelding van Gandhi, vader van de Indiase natie.



Op sociale media in India veroorzaken de flipflops voor heel wat ophef. Sommigen roepen op tot een boycot van de Amerikaanse multinational.