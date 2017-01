Met dit geheime knopje zoek je op LinkedIn naar een nieuwe job zonder dat je werkgever het weet

Door:

Wie niet ontevreden was over zijn huidige job, maar toch graag uitkeek naar nieuwe kansen bij andere werkgevers, zat tot voor kort in een netelige situatie. Want hoe laat ik die werkgevers weten dat ik opensta voor nieuwe uitdagingen zonder dat mijn huidige werkgever dat kan zien? LinkedIn heeft daarvoor de perfecte oplossing gevonden.

Als je werkgever te weten komt dat je jouw diensten aanbiedt bij de concurrentie, kan dat misschien nefast zijn voor je promotiekansen. Daarom heeft LinkedIn een geheime sollicitatieknop ontwikkeld die je toelaat om je ongemerkt aan te bieden bij andere werkgevers.



Ga in de menubalk naar 'Vacatures' en klik daar op 'Voorkeuren'. Daar kan je een schuif openzetten en zo aangeven dat je openstaat voor nieuwe aanbiedingen. Bovendien kan je aangeven voor welke functies je interesse hebt en of je zoekt naar een voltijdse, deeltijdse of freelancejob. Lees ook Het gaat van kwaad naar erger met werkgerelateerde stress

Hoe werkt het? "Blijf vooral op zoek naar nieuwe carrièrekansen binnen en buiten je bedrijf." Raymond Hüner, directeur van LinkedIn Talent Solutions Benelux Ben je dan helemaal zeker dat je huidige werkgever niet kan zien dat je de geheime knop hebt ingedrukt? Niet helemaal. Met filters probeert LinkedIn te voorkomen dat je werkgever of headhunters die voor jouw bedrijf werken die gevoelige informatie onder ogen krijgen. "Maar ik vind het juist goed als mijn werknemers de schuif op 'Aan' hebben staan", vertelt Raymond Hüner, directeur van LinkedIn Talent Solutions Benelux, aan De Volkskrant. "Blijf vooral op zoek naar nieuwe carrièrekansen binnen en buiten je bedrijf."



Van alle LinkedIn-gebruikers (467 miljoen) hebben al ruim 2 miljoen de knop ingedrukt. Elke dag komen daar 40 à 50 duizend gebruikers bij.