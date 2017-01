"Roekeloos en lui": dit zijn nog altijd de 25 meest gebruikte wachtwoorden

Redactie

Alle waarschuwingen van specialisten in computerbeveiliging ten spijt blijven heel wat gebruikers erg voorspelbaar als het op de keuze van hun paswoord aankomt. '123456' was afgelopen jaar wereldwijd het meest voorkomende wachtwoord. Wie voor de meest voor de hand liggende cijfercombinatie kiest, wordt door de onderzoekers van wachtwoordmanager Keeper "roekeloos en lui" genoemd. Zo'n wachtwoord is namelijk binnen enkele seconden te kraken.

Uit de 10 miljoen wachtwoorden die werden ingezien blijkt dat bijna 17 procent kiest voor 123456. De top 25 van meest gebruikte wachtwoorden wordt zelfs door meer dan 50 procent van de mensen gebruikt. Verder zijn vier van de wachtwoorden uit de top 10 zes tekens of korter. Onder meer 111111, 'password' en 1234567 staan in dat lijstje.



123456 staat al jaren aan kop, nadat het vier jaar geleden 'password' onttroonde. Ook 'welcome' is een veelgehoord wachtwoord, omdat het vaak als standaard ingesteld wordt op computers en veel mensen dat niet wijzigen.



Risico's

"Gebruikers moeten zich bewust zijn van de risico's en de tijd en moeite nemen om zichzelf te beschermen", concluderen de wachtwoordmanagers. "De aanwezigheid van wachtwoorden als '1q2w3e4r' en '123qwe' in de top 25 geeft aan dat sommige gebruikers onvoorspelbaar gedrag pogen te vertonen bij het instellen van een wachtwoord, maar dat hun inspanningen zwak zijn. Wachtwoordhackers weten dat ze moeten zoeken naar dit soort combinaties. De besten hebben daar slechts een paar seconden voor nodig."



Wie het hackers wel lastig wil maken, doet er goed aan om een ander wachtwoord voor ieder account in te stellen en zoveel mogelijk cijfers en letters met elkaar te mengen.

