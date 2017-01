Man wil dit verkopen en dat leidt tot algemene hilariteit. Weet jij wat het is?

© Facebook/reddit.

Wil je van je oude spullen af, dan kan een annonce op eBay of een gelijkaardige site wonderen doen. Indien het wat meezit, wisselen items bijzonder snel van eigenaar. Maar de manier waarop een Oostenrijker mensen probeerde warm te maken om iets van hem te kopen op Facebook, tart toch elke verbeelding en werkt op de lachspieren.

De verkoper moet eigenlijk maar één ding doen om succesvol te zijn: de specificaties van het object dat hij verkoopt beschrijven en enkele foto's posten.



Laat nu net daar het probleem zitten voor deze man zoals blijkt uit een post op Reddit. Hoe kan hij nu een foto maken van de gsm die hij verkopen wil? De camera bevindt zich namelijk in de smartphone zelf.



Dan maak ik maar geen beeld van mijn mobieltje, moet de Oostenrijker gedacht hebben. Dus heeft hij gewoon een foto van zijn tafel genomen en daarop met zijn vingers de afmetingen van het toestel aangeduid. Het bijschrijft luidde veelbetekenend als volgt: "De gsm is niet in beeld omdat ik het toestel gebruikt heb om deze foto's te maken. De smartphone is zo lang en zo breed."



Of hij al een nieuwe eigenaar voor zijn gsm gevonden heeft, is niet bekend.