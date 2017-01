Tweevoudig moordenaar post vanuit zijn cel vrolijk foto's op Facebook

Koen Van De Sype

15/01/17 - 13u27 Bron: The Mirror

© Facebook.

In Groot-Brittannië is ophef ontstaan over een brutale moordenaar die vanuit zijn cel foto's van zichzelf op Facebook zette met een naar binnen gesmokkelde telefoon. Jake Sheehan (27) zit een celstraf uit van minimum 25 jaar voor de moord op een meisje van zeventien en haar grootmoeder.

Shannen Vickers (17) en haar oma Pauline Adams (57) stierven toen Sheehan hun flat in brand stak, omdat een kleinzoon van Pauline een schuld van 17 euro niet afbetaalde. De feiten gebeurden in Mile End, in het oosten van Londen, in 2009.



Schuldgevoel

De dader werd veroordeeld en zeven jaar later lijkt hij niet echt gekweld te worden door schuldgevoel. Zo blijkt toch uit beelden die hij op zijn Facebookpagina 'Jake John' deelde met vrienden. Op een van de foto's is de kerel te zien terwijl hij in ontbloot bovenlijf uit de douche stapt. Andere tonen een tatoeage op zijn biceps en een opgestoken middelvinger. Lees ook Dode bij caravanbrand in Haren blijkt vermoord

Afghaanse Nederlander krijgt levenslang voor horroraanval op Britse agenten

'De Kroongetuigen' schetst ijzingwekkende verhaal van Ronald Janssen Shannen Vickers en haar oma Pauline Adams. © rv.