Snowden maakt weinig kans op amnestie ondanks petitie

13/01/17 - 22u23 Bron: Belga

Edward Snowden © anp.

Een petitie die meer dan een miljoen handtekeningen heeft verzameld en de op zijn laatste presidentsbenen lopende Barack Obama verzoekt om klokkenluider Edward Snowden amnestie te verlenen, zal meer dan vermoedelijk op een njet van het Witte Huis stoten. De handtekeningen werden verzameld door de mensenrechtenorganisaties Amnesty International, Human Rights Watch en American Civil Liberties Union (ACLU). Tijdens zijn ambtsperiode had Obama gezworen, op te zullen komen voor de rechten van klokkenluiders. In de VS zijn er overigens politici die Snowden graag tot de doodstraf zouden willen veroordelen wegens "landverraad".

In het nadeel van Snowden speelt dat de man politiek asiel heeft gevonden in Rusland. Rusland is een land dat "onlangs nog geprobeerd heeft onze democratie te ondermijnen", zei Witte-Huiswoordvoerder Josh Earnest, vermoedelijk verwijzend naar de veronderstelde hackingpraktijken die mogelijk door Russen/Rusland/president Poetin werden begaan.



Wie iets meer kans maakt op een presidentieel pardon, is Chelsea Manning, de vrouw die als mannelijke VS-soldaat bewijzen over wanpraktijken van het VS-leger in Irak aan WikiLeaks bezorgde. Manning zit na veroordeling door een militaire rechtbank al enkele jaren in de cel. Volgens Earnest heeft Manning tijdens dat proces "schuld bekend". Dat is een gebruikelijke rechtsgang in de VS, waar schuld bekennen gekoppeld wordt aan een lichtere strafmaat.



Volgens Earnest is Snowden "veel en veel gevaarlijker" dan Manning.