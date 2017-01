Facebook ligt deels plat: storing bij Facebook Business Manager

Door: redactie

13/01/17 - 18u32

© reuters.

Facebook kampt momenteel wereldwijd met problemen. Iedereen die een pagina van de sociaalnetwerksite beheert, kan niet meer op de pagina. Bedrijven kunnen voorlopig niets op Facebook zetten. De tool waarmee ze dat doen, de Facebook Business Manager, kampt met een storing. Duizenden gebruikers lijken getroffen.

Het is niet bekend hoelang de storing duurt. Ook de oorzaak is onbekend.

Op Twitter, dat het nog wel doet, klagen veel mensen steen en been. Ze vragen zich onder meer af of het komt doordat het vrijdag de 13e is.