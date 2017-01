Nieuwsprogramma hackt Nederlandse politici

Door: redactie

12/01/17 - 13u44 Bron: ANP

Met de hacks bij de Amerikaanse Democratische partij indachtig, leek het de redactie van het Nederlandse nieuwsprogramma RTL Nieuws interessant om zelf een hackpoging te wagen. De journalisten zijn geslaagd in hun opzet en hebben de accounts van verschillende Nederlandse politici weten hacken.

RTL Nieuws nam onder meer het Twitter-account van voorman Kees van der Staaij van de gereformeerde oppositiepartij SGP over. De verantwoordelijke journalisten plaatsten daar een boodschap op over de hack. Naast Van der Staaij bleek ook parlementslid Pieter Omtzigt van de christen-democratische oppositiepartij CDA te hacken. Bij beide politici lukte het om Twitter- en LinkedIn-accounts over te nemen. Omtzigt laat weten dat het om een inactief LinkedIn-account gaat. "Ik heb daar de afgelopen jaren niks op gezet." Volgens hem is ook gepoogd zijn Facebook- en Twitteraccount te hacken, maar dat is mislukt. "Die gebruik ik heel actief. Daar zit een dubbele beveiliging op en dat is niet toevallig." Voor hem is de actie een waarschuwing dat hij oude inactieve accounts moet sluiten. Bij andere politici kon de Facebook-account worden overgenomen.



De inloggegevens van veel Nederlandse politici blijken via grote datalekken als die van LinkedIn, Dropbox en Adobe online te zijn. De wachtwoorden zijn daarbij wel versleuteld, maar als die uit weinig karakters en bekende woorden bestaan, kunnen ze makkelijk geraden worden. Van der Staaij en Omtzigt gebruikten dezelfde gelekte inloggegevens voor hun accounts op sociale media.



Politieke partijen zijn eerder deze week door Nederlandse veiligheidsdiensten gewaarschuwd over de dreiging van hacken en hoe het te voorkomen. Achter gesloten deuren zijn ze bijgepraat over computerinbraken. De Nederlanders trekken later dit jaar naar de stembus voor parlementsverkiezingen. De Nederlandse buitenlandminister Bert Koerders verklaarde eerder dat de regering 'zeer alert' is op hackgedrag van Rusland.



In het najaar van 2016 werden ook de twitteraccounts van verschillende Belgische politici gehackt. Onder meer op de Twitterpagina van Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) en buitenlandminister Didier Reynders (MR) verschenen boodschappen die door onbekenden waren geplaatst.