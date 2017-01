Julian Assange (WikiLeaks) weigert te antwoorden op vragen over zijn banden met Rusland

Door: redactie

WikiLeaks-oprichter Julian Assange nam gisteren deel aan een online interview op de sociale nieuwswebsite Reddit. Ondanks de naam van het format 'Ask Me Anything', negeerde hij vragen en over zijn banden met Rusland vakkundig.

Assange nam deel aan een interview in het bekende Reddit-format Ask Me Anything (AMA): een soort van online persconferentie. Dat deed hij vanuit de ambassade van Ecuador in Londen, waar hij verblijft sinds Ecuador hem in 2012 asiel verleende.



De man achter WikiLeaks ligt zwaar onder vuur voor zijn inmenging in de Amerikaanse verkiezingen. WikiLeaks publiceerde immers duizenden e-mails van de Democratische kandidaat Hillary Clinton en haar team.



Populaire vragen

Het interview werd tijdig aangekondigd, zodat gebruikers tijd hadden om hun vragen te formuleren en op het forum te posten. Andere gebruikers konden dan stemmen om tot een lijst van de meest populaire vragen te komen. Maar dat bleken nu net de vragen waarop Assange liever niet wilde antwoorden.



Tijdens de AMA-sessie negeerde Assange de vragen over de ethiek van WikiLeaks en over zijn relatie met Rusland.



Redditgebruiker LameMeme interpelleerde Assange over de bewering dat hij er een vriendschappelijke relatie met Rusland op nahoudt en vroeg waarom Amerikanen hem zouden moeten vertrouwen boven hun eigen inlichtingendiensten. Maar Assange zweeg, net als op gelijkaardige vragen van andere gebruikers.



Velocity Rob uitte zijn frustratie: "Voor iemand die beweert dat het hem allemaal om transparantie en openheid te doen is, sluiten je antwoorden hier niet echt aan bij die mooie idealen. Korte antwoorden van één woord, het negeren van pertinente vragen, wat is eigenlijk de bedoeling van deze AMA?"



Privacy

In de plaats daarvan stuurde Assange het gesprek richting spionage, de strijd van WikiLeaks tegen de heersende klasse en privacy. Hij vertelde dat spionage leidt tot angst en conformiteit, dat WikiLeaks volgens een onvoorspelbaar schema informatie uitbrengt om zo in te gaan tegen het 'establishment' en dat zelfs Reddit niet vrij is van censuur omdat het eigendom is van uitgeverij Condé Nast.



Al ontweek hij bij de privacy-kwestie toch een cruciale vraag. Redditor Gddboygb wees op het verschil tussen Assange en klokkenluider Edward Snowden. 'Jullie motivaties en filosofieën kunnen niet sterker verschillen. Snowden beweert dat hij vecht voor privacy. Hij noemt privacy de basis van vrijheid, dat men niet vrij kan zijn zonder privacy. U noemt privacy overbodig en onhoudbaar. (...) Kan u me overtuigen dat u gelijk hebt en dat Snowden verkeerd is?". Ook daar bleef het bij Assange stil.



Nog in leven

Tot slot garandeerde Assange de kijkers nog dat hij nog steeds in leven was en niet ontvoerd, zoals de geruchten de ronde deden. Om zijn bewering kracht bij te zetten las hij daarom live enkele sportuitslagen voor.