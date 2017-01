Privénummers van toppolitici en BV's te achterhalen via Facebook

Door: redactie

11/01/17 - 12u13 Bron: Radio 1, Data News

De privénummers van verschillende Belgische toppolitici en Bekende Vlamingen zijn te achterhalen via Facebook. Dat heeft de ethische hacker Inti De Ceukelaire onthuld. Hij kon bijvoorbeeld het gsm-nummer van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon achterhalen via zijn profiel op Facebook.

"Verontrust"

De Ceukelaire, die als ethisch hacker bedrijven wijst op privacyproblemen, heeft het veiligheidslek gemeld bij Facebook. "Veel kan ik er nog niet over zeggen, want ik ben nog in gesprek met Facebook", zegt hij aan Hautekiet. "De sociaalnetwerksite heeft een platform waar ethische hackers meldingen kunnen doen. Die berichten komen dan terecht bij een securityteam dat beslist of ze zoiets belangrijk vinden of niet. In dit geval is het al twee keer geweigerd, wat mij wel verontrust. Ik heb hen duidelijk gezegd dat ik in België gsm-nummers van toppolitici kan opvragen en dat we daar iets aan moeten doen."



Over enkele weken maakt De Ceukelaire meer informatie bekend. In tussentijd wil hij de politici in kwestie de kans geven hun persoonlijke informatie voldoende te beschermen. Ook wil hij Facebook alsnog de kans geven het lek te dichten.



Voor wie zelf ongerust is, raadt De Ceukelaire aan zijn of haar gsm-nummer te verwijderen vanop Facebook. Het is ook niet zo dat iedereen het veiligheidslek kan vinden. "Het is een heel technisch verhaal", zegt hij aan Data News.