Gedaan met vervelende cookie-meldingen: Europa wil nieuwe privacyregels

10/01/17 - 17u54

© Thinkstock.

De Europese commissie wil haar bestaande privacywetgeving een update geven. Zo moeten internetgebruikers controle krijgen over de cookies die ze op websites willen accepteren. "We zijn niet voor een verbod op cookiemeldingen, maar willen de consument gewoon een simpele, goed geïnformeerde keuze laten maken", klinkt het.

Wie een website bezoekt, krijgt vaak eerst een grote afbeelding te zien waarin gevraagd wordt of de gebruiker de cookies accepteert.



Aan de hand van cookies kan een server immers herkennen wie een bepaalde website al eens heeft bezocht: het houdt data bij van wat de gebruiker in het verleden heeft gedaan. Cookies zorgen ervoor dat logingegevens en instellingen niet telkens opnieuw moeten worden ingevuld, maar grijpen op die manier ook in op de privacy. En dat is vooral voor marketingdoeleinden erg interessant.



De Europese regels bepalen daarom dat websites aan hun bezoekers telkens opnieuw de toestemming moeten vragen om cookies te gebruiken - een vereiste die velen danig op de zenuwen werkt. U wil immers zo snel mogelijk naar de website en leest dus de bijhorende tekst niet, maar klikt gewoon op 'doorgaan'.



Vertrouwen

De Europese Commissie wil daarom enkele nieuwe regels. Zo wil het dat surfers in hun browser slechts één keer moeten aangeven welke cookies ze aanvaardbaar vinden en welke niet. Voortaan zullen gebruikers bij de installatie van een browser dus slechts één keer de vraag krijgen of ze permanente cookies die persoonsgegevens verzamelen, accepteren of weigeren. Het zijn die cookies die het online surfgedrag bijhouden.



Websites die cookies gebruiken om louter praktische redenen, bijvoorbeeld om de inhoud van een winkelwagentje bij te houden of om online formulieren in te kunnen vullen die verschillende webpagina's bestrijken, zullen geen expliciete toestemming meer nodig hebben.



Het voorstel van de Commissie past in een breed pakket nieuwe privacy- en databeschermingsregels. Staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer (Open Vld) reageerde al enthousiast op hetvoorstel. De nieuwe regels beschermen de privacy in moderne digitale tijden en geven vertrouwen aan de consument, tweette hij.