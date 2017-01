Facebook bant groep waar mannen naaktfoto's van sekspartners delen (maar de strijd is nog niet gestreden)

Door: Ellen Provoost 10/01/17 - 15u10 Bron: Instagram, Change.org, Two girls one mag

Facebook heeft de groep Babylone 2.0, waar mannen naaktfoto's van nietsvermoedende vrouwen met 50.000 andere leden deelden, opgedoekt. De Belgische blogster Chrystelle kaartte aan hoe denigrerend deze foto's en de grove commentaren van de leden waren en zo ging de bal aan het rollen. Spijtig genoeg betekent dat niet dat Belgische mannen gestopt zijn met het delen van deze intieme foto's.

Babylone 2.0 was een geheime groep, dat betekent dat je alleen maar op uitnodiging lid kan worden en deelnemen aan de gesprekken. Maar de oprichters waren niet zo selectief bij de toelating van nieuwe mensen. Vaak volstond het om maar even toelating aan een ander lid te vragen. Zo zat de groep vorige week al aan 52.000 leden. Wanneer een nietsvermoedend meisje dus een onenightstand beleefde met één van hen, liep ze het risico dat pikante foto's van haar (die zonder haar medeweten genomen werden) door tienduizenden mannen bekeken werden.



Onder meer dankzij de blogpost van Chrystelle en andere meldingen, heeft Facebook Babylone 2.0 nu opgedoekt. Een terechte actie van de sociaalnetwerksite, want wat de leden binnen de groep deden was allesbehalve legaal. Niet alleen omdat het delen van foto's zonder toestemming van de vrouw in kwestie ingaat tegen de privacywet, maar ook omdat heel wat dames minderjarig waren.