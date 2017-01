Telenet verhoogt prijzen op 19 februari

Door: redactie

10/01/17 - 12u06 Bron: Belga

Telenet verhoogt op 19 februari de prijzen van een reeks diensten. De prijzen van de populaire bundels Whop en Whoppa gaan bijvoorbeeld met 1,99 procent (of respectievelijk 1,35 en 1,55 euro per maand) omhoog. Dat staat vandaag op de website van Telenet.

Ook de prijzen van de bundels voor zakenklanten (Fluo en Fluo Home) gaan omhoog, net als de tarieven van apart aangeboden internetproducten (met maximaal 1,29 procent), aldus Telenet.



De prijzen van andere producten blijven ongewijzigd, zoals die van het all-inaanbod WIGO en de entertainmentpakketten Play, Play More en Play Sports.



Volgens Telenet is de prijsverhoging nodig om te kunnen blijven investeren in zijn netwerk. De vraag naar snellere verbindingen, meer keuzemogelijkheden, meer mobiel internet en meer capaciteit blijft immers toenemen, klinkt het. Het bedrijf benadrukt dat "de inflatie als leidraad werd genomen" bij de tariefaanpassingen.