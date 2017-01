Telenet verhoogt prijzen op 19 februari - De Croo wil overstap naar concurrentie vergemakkelijken

Door: redactie

Telenet verhoogt op 19 februari de prijzen van een reeks diensten. Zo worden de populaire bundels Whop en Whoppa 1,99 procent duurder (of respectievelijk 1,35 en 1,55 euro per maand). Dat staat vandaag op de website van Telenet. Federaal minister van Telecom Alexander De Croo (Open Vld) reageert kritisch op de recente prijsverhogingen in de telecomsector. Hij wil naar eigen zeggen de macht van de consument in de sector versterken.

Ook de prijzen van de bundels voor zakenklanten (Fluo en Fluo Home) gaan omhoog, net als de tarieven van apart aangeboden internetproducten (met maximaal 1,29 procent), aldus Telenet.



De prijzen van andere producten blijven ongewijzigd, zoals die van het all-inaanbod WIGO en de entertainmentpakketten Play, Play More en Play Sports.



Volgens Telenet is de prijsverhoging nodig om te kunnen blijven investeren in zijn netwerk. De vraag naar snellere verbindingen, meer keuzemogelijkheden, meer mobiel internet en meer capaciteit blijft immers toenemen, klinkt het. Het bedrijf benadrukt dat "de inflatie als leidraad werd genomen" bij de tariefaanpassingen.



De tarieven bij Base, waarvan de overname door Telenet begin vorig jaar werd afgerond, veranderen niet.



Die andere mobiele speler, Orange (ex-Mobistar), zegt bij monde van woordvoerster Annelore Marynissen dat hun prijzen onveranderd blijven.



Proximus

Bij concurrent Proximus was er op 1 januari een prijsverhoging. Het bedrijf maakte een reeks oude producten duurder, waarvan de meeste niet meer worden verkocht sinds de lancering van een nieuw aanbod in oktober vorig jaar. Toen werden onder meer Tuttimus, Mobilus en Familus op de markt gebracht. Lees ook Telecombedrijven mogen uw data niet meer massaal bijhouden

