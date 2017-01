Waarom Yahoo met die bizarre nieuwe naam afkomt

© anp.

De absolute glorietijden van internetgigant Yahoo zijn al enkele jaren voorbij. De in juli aangekondigde overname door Verizon was dan ook geen verrassing. De nu uitgelekte nieuwe naam voor het deel van het Amerikaanse bedrijf dat zou overblijven, is dat wél: Altaba. Hoe verzinnen ze het en waarom?

AltaVista was ooit een populairdere zoekrobot dan Google. Ook dat is al even verleden tijd. Het is niet bekend of Altaba enige verwijzing inhoudt naar deze internetzoekmachine die in de jaren negentig van vorige eeuw eerst een samenwerking aanging met Yahoo! en in 2004 er zelfs helemaal in opging.



Waarschijnlijker is dat de naamswijziging een combinatie is van de woorden "alternate" en "Alibaba" volgens een anonieme bron. Alibaba is de Chinese internetreus waarin Yahoo een waardevol aandelenbelang heeft en dat zal ook zo blijven na de overname van Yahoo door het Amerikaanse telefoonbedrijf Verizon Communications. Verizon betaalt 4,8 miljard dollar voor de webactiviteiten van Yahoo, maar het andere gedeelte - waaronder de Alibaba-aandelen - zit niet in de deal en zal apart blijven bestaan als firma. Met een nieuwe naam dus: Altaba. De overname door Verizon zou eind maart helemaal afgerond moeten zijn. Als de deal al doorgaat. Verizon zou twijfelen nadat bekend werd dat honderden miljoenen Yahoo-gebruikers gehackt werden met twee verschillende acties.



Yahoo staat in de VS vandaag nog altijd in de top 5 van meest bezochte websites, maar zou na de deal herleid worden tot een investeringsbedrijf dat het aandelenbelang van ruwweg 15 procent in Alibaba en dat in Yahoo Japan moet beheren - weliswaar samen goed voor een waarde van zo'n 40 miljard dollar.



Maar het was ooit anders, weet ook medeoprichter David Filo, die zijn zitje in de Raad van Bestuur zal opgeven. Net als de in 2012 van Google overgekomen ceo Marissa Mayer, die het tij bij het tanende Yahoo niet kon doen keren. Het is niet duidelijk of zij bij Verizon aan de slag zal blijven, gesteld dus dat de overname überhaupt nog altijd zal plaatsvinden.