Ceo Yahoo verlaat Raad van Bestuur na overname door Verizon

Het Amerikaanse internetbedrijf Yahoo heeft bevestigd dat CEO Marissa Mayer de Raad van Bestuur zal verlaten, wanneer de overname van de kernactiviteiten door Verizon afgerond is.

Volgens een beursdocument zal Yahoo herdoopt worden tot Altbaba, en zullen er nog maar vijf leden zetelen in de Raad van Bestuur van de resterende holding.



Meningsverschillen

De zes andere bestuursleden, waaronder Marissa Mayer en Yahoo's medeoprichter David Filo, zullen vertrekken. De ontslagen zullen onmiddellijk na de afronding van de verkoop van de kernactiviteiten aan Verizon ingaan, en hebben "niets te maken met meningsverschillen over activiteiten, het beleid of de gang van zaken van het bedrijf", zo klonk het nog.