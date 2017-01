Prof waarschuwt voor peace-teken op selfie: vingerafdruk kan gestolen worden

Door: redactie

De Japanse hoogleraar Isao Echizu waarschuwt dat mensen op moeten passen met het maken van het vredesteken met de vingers op een selfie. Volgens hem kunnen met dit soort foto's eenvoudig vingerafdrukken worden 'gestolen'.

Echizu werkt voor het Japanse Nationale Instituut voor Informatica. Volgens hem kunnen vingerafdrukken zelfs worden gestolen als een foto op drie meter afstand wordt genomen. En dat is een groot risico, omdat steeds meer diensten werken met biometrische informatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het ontgrendelen van een telefoon of laptop. Dit geldt niet alleen voor vingerafdrukken, maar ook voor de iris. Met een irisscan kan bijvoorbeeld op een luchthaven het inchecken sneller verlopen.



Volgens Echizu was deze vorm van misbruik voorheen nog niet gebruikelijk. Inmiddels is dit soort biometrische informatie steeds vaker via internet terug te vinden en kunnen criminelen steeds makkelijker aan deze informatie komen. "Biometrische informatie zoals vingerafdrukken veranderen niet in een mensenleven. Ik wil mensen waarschuwen hoe ze deze gegevens kunnen beschermen."