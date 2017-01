Tiener brengt emotioneel eerbetoon aan overleden crossmakker

Door: redactie

10/01/17 - 03u00 Bron: eigen berichtgeving

Beernem In een emotioneel YouTube-filmpje heeft de 16-jarige Milan Lamyns uit Beernem een laatste eerbetoon gebracht aan zijn 'crossmakker' Damon Beauprez (23). Die werd afgelopen weekend begraven na een slopende strijd tegen leukemie. «Het is mijn manier om mijn emoties een plaats te geven», getuigt Milan.

«Tien jaar geleden leerden we elkaar kennen. Ik was amper zes jaar en een stuk jonger dan Damon. Toch was er meteen een klik. We hadden dan ook een gemeenschappelijke passie: motorcross! Tien jaar lang leerde Damon me alles. We hadden nog zoveel plannen voor als hij genezen zou zijn. Tot het laatste moment dacht ik: 'Damon gaat niet dood. Damon is sterk.' Het heeft niet mogen zijn ...»



Als eerbetoon aan Damon maakte hij een emotioneel YouTube-filmpje. Net voor de begrafenis nam Milan zijn camera. «Het was het laatste wat ik voor Damon kon doen. Zelf maakte hij ook graag filmpjes. In de toekomst zal ik dat blijven doen. Het is mijn manier om de herinnering aan hem levend te houden. Het is ook een manier om mijn emoties een plaats te geven», vertelt Milan.



Het filmpje werd ondertussen al duizenden keren bekeken en kreeg enkel positieve reacties. (MMB)