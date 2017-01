Wat als... Trump wél presidentiële tweets zou sturen?

Door: redactie

Donald Trump zorgt met veel van zijn tweets voor heel wat controverse. En daar lijkt hij, nu hij president-elect is, ook niet meteen mee op te houden. Maar wat als hij zijn toon wel zou matigen en in zijn tweets een meer diplomatische, presidentiële toon zou aanslaan? Dat is wat je krijgt in de tweets van 'Presidential Trump', een parodieaccount dat de tweets van Trump 'vertaalt' naar meer politiek correcte boodschappen.