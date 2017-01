De Belgen en porno: hoeveel en naar wat kijken we?

Door: redactie

6/01/17 - 07u23 Bron: Het Nieuwsblad

© Thinkstock.

Belgen zijn niet vies van een beetje porno, dat heeft de grootste pornowebsite ter wereld Pornhub.com gisteren bekendgemaakt. De inwoners van de VS zorgen niet verrassend voor het meeste trafiek op de site, maar België doet het niet slecht met zijn negentiende plaats. Waar we dan op zoek naar gaan? De Belg fantaseert massaal over... stiefmoeders.

In 2016 brachten 23 miljard mensen een bezoekje aan Pornhub. Dat zijn 64 miljoen bezoekers per dag, 2,6 miljoen per uur, 44.000 per minuut en 729 per seconde. Zij bekeken 4,6 miljard uur aan pornomateriaal of ongeveer 92 miljard video's, dat meldt de krant Het Nieuwsblad.



Hoeveel?

Wie kijkt regelmatig naar het aanbod van Pornhub? In 2015 stond België op de twintigste plaats wat de trafiek op de site betreft. Maar in 2016 zijn we een plekje gestegen op de wereldranglijst. 40 procent van de trafiek op Pornhub komt uit de Verenigde Staten. Op de tweede plaats staat Groot-Brittannië, gevolgd door Canada, India en Japan. Lees ook "Ik ben een vrouw en kijk naar porno, en dan?"

Medewerkster Binnenlandse Zaken vecht schorsing aan: "Porno op het werk is privé"