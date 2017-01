Vastgebonden man live op Facebook mishandeld, politie arresteert vier mensen

Bewerkt door: Redactie

5/01/17

De politie in Chicago heeft twee mannen en twee vrouwen opgepakt die een man hebben mishandeld en de beelden daarvan rechtstreeks uitzonden via Facebook Live. Dat heeft de politie bekendgemaakt, melden Amerikaanse en Britse media.

CPD press conference regarding disturbing live social media video depicting a battery ; victim was tied up https://t.co/jDrjfz4sJV — Chicago Police (@Chicago_Police) Thu Jan 05 00:00:00 MET 2017 Een beeld uit het filmpje toont hoe de mishandelde man vastgebonden in een hoek zit. © kos.

Op de video is een vastgebonden man te zien, die in de hoek van een kamer ligt, zijn mond afgeplakt met tape. Zijn belagers verminken zijn hoofdhuid met een mes, slaan en schoppen hem, snijden in zijn kleren en laten sigarettenas op hem vallen. Ondertussen roepen ze leuzen als "fuck Donald Trump" en "fuck white people" tegen de jongen.



Ziekmakend

Volgens de politie is het slachtoffer een 18-jarige hulpbehoevende jongen. De politie trof hem "in shock" aan op straat in Chicago. "Het is ziekmakend", zei hoofdcommissaris Eddie Johnson van de politie van Chicago op een persconferentie. "Je vraagt je af wat zulke individuen ertoe brengt iemand zoiets aan te doen."



"Ik zit al 28 jaar in het vak en ik heb dingen gezien die niemand zou hoeven zien, maar het verbaast me dat het nog steeds erger kan", aldus Johnson. Volgens de politie is het slachtoffer een bekende van een van de aanvallers en zou hij bijna 48 uur zijn vastgehouden, zo schrijft de BBC.