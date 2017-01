Ze vielen voor elkaar en speelden samen 100 kg kwijt

© rv.

Ze kampten beiden al jaren met een ongezond overgewicht en voelden zich daar mentaal heel slecht bij. Hij, Matt Wolfs, haalde een topgewicht van 180 kg en ondernam actie. Twee jaar later leerde hij háár kennen, Courtney Ley. Hij werd haar fitnesscoach, trouwde met haar. Samen verloren de Aussies uit Melbourne meer dan 100 kg. Ze lanceren deze maand hun eigen podcast om ook anderen te helpen overgewicht te bestrijden.

Van maatje 48 naar 38 was een lange, pijnlijke, moeizame weg voor de 28-jarige Courtney, die op haar dieptepunt 100 kg woog. De begeleider van Courtney was Matt, die zelf jarenlang strijd voerde tegen zijn overgewicht en depressies. Toen Matt (39) geconfronteerd werd met diabetes type 2 besloot hij geleidelijk het roer om te gooien. Hij kreeg zijn gewicht tot op 100 kg, met meer spieren dan vet. Zij vermagerde tot zo'n 70-75 kg - zichzelf wegen doet ze niet. Een complete transformatie voor beiden dus, met als ultiem hoogtepunt het vervullen van hun kerstdroom: Courtney en Matt gaven elkaar in New Yorks Central Park het ja-woord. Tussen zijn 18 en 28 woog Matt zo'n 120 kg. Hij werd hoe langer hoe minder actief en at vooral junkfood. "Ik droeg parachutes als broeken en T-shirts", zegt hij aan news.com.au. "Mijn gezondheid leed eronder. Slecht zien, rare smaak in de mond, constant verlangen naar suiker." Verdict: diabetes type 2. Matt begon wel meer en meer te fitnessen, maar hij zei nog niet vaarwel tegen zijn slechte eet- en drinkgewoontes. "Ik draaide in cirkeltjes en raakte depressief. Op een erg slechte dag had ik zelfmoordneigingen en belde ik mijn moeder."

Dat was het mentale keerpunt voor Matt. Hij nam een persoonlijke trainer onder de arm en vanaf toen maakte hij stevige vorderingen. Hij at veel gezonder, ging weer werken in de bouw en bleef fitnessen. "In 2,5 jaar tijd vlogen er 80 kilo's af", zegt hij. "Ik begon eraan te denken om zelf personal trainer te worden en ging daar ook voor. Dat was in 2010." Twee jaar later stapte de toen 24-jarige Courtney de gymzaal binnen. Haar overgewicht begon toe te nemen toen ze 18 was en niet meer sportte. Daar wou ze iets aan doen.



De twee werden een koppel en steunen elkaar sindsdien in hun zwakheden en op slechte dagen. Ze 'zondigen' nog altijd - met ijs en minder gezonde maaltijden - maar ze houden elkaar tegelijkertijd in het gareel. Ze startten samen een zaak op om andere mensen met overgewicht te helpen vermageren vanuit hun eigen ervaring. Daar hoort vanaf deze maand ook een podcast bij met eenvoudige, duidelijke tips om je levensstijl gezonder te maken.