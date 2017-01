Facebook censureert blote Neptunus

Door: redactie

3/01/17 - 14u11 Bron: ANP

Nettuno censurato, Facebook si scusa con Bologna: "Un errore" https://t.co/Xc2o0NedSA — Repubblica Bologna (@rep_bologna) 3 januari 2017

Neptunus staat al enkele honderden jaren in zijn adamskostuum op het Piazza del Nettunon in Bologna, maar Facebook is dat geen reden om het beeld anders te behandelen dan levende mensen. Schrijfster Elisa Barbari heeft volgens The Telegraph van het sociale netwerk te horen gekregen dat een foto die ze van het beeld had geplaatst niet door de beugel kan wegens 'overdadig naakt'.